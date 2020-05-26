Рынок продажи и аренды недвижимости: хостелы обретают популярность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как карантин в Казахстане повлиял на рынок недвижимости, рассказала президент объединенной ассоциации риелторов Лариса Степаненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем комментарии она отметила, что на рынке продажи и аренды жилой недвижимости карантин сказался отрицательно.

«На сегодняшний день освободилось очень много квартир, так как основные арендаторы - это студенты, молодые специалисты и контрактники, которые приезжают в Алматы или Нур-Султан на работу. Во время карантина люди перешли в онлайн-режим, как в работе, так и в обучении. Многие уже уехали домой», - говорит Лариса Степаненко.

В то же время, большую конкуренцию в аренде жилья составляют недорогие хостелы, общежития, которые вводятся в эксплуатацию.

«Это большой противовес целому рынку аренды жилья, то есть, для наших арендодателей и собственников, у которых бизнес связан именно со сдачей в аренду жилья. На сегодняшний день многие арендодатели не могут сдать свои квартиры по прежним ценам, приходится пересматривать их в сторону уменьшения», - сказала спикер.

Между тем, по ее словам, на рынке продавцы «держат» цены и не хотят уступать свои позиции, мотивируя это тем, что доллар вырос по отношению к тенге.

«Мы, работники рынка недвижимости и риелторы, всегда объясняем продавцам: причем здесь доллар, все-таки люди у нас получают доходы в тенге. Если у вас раньше не продавалась недвижимость, то сейчас, когда вы поднимаете цены, как у вас могут появиться покупатели. Есть простой закон экономики: цены растут тогда, когда спрос превышает предложение. Мы же на рынке сегодня видим обратное. То есть, предложений гораздо больше, чем спроса, будь это продажа или аренда. Поэтому я считаю, что поднимать цены необоснованно», - пояснила спикер.

Лариса Степаненко подчеркнула, что это касается крупных городов - южных и северных районов Казахстана.

«В остальных регионах нет такого активного рынка аренды, как в крупных городах. В мегаполисах - учебные заведения, сюда также приезжают люди на работу. Здесь миграция больше, чем в регионах», - отметила она.

Лариса Степаненко добавила, что в агентство недвижимости поступают заявки на приобретение частных домов.

«Люди хотят и купить, и снять в аренду частные дома и дачи. Наблюдается повышенный спрос в крупных городах», - заметила она.

По словам риелтора, трудно делать прогноз по рынку недвижимости: карантин преподнес «урок неожиданности».

«Карантин дал хороший урок, что ситуация может измениться вне зависимости от человека. Внешние факторы на мировом уровне могут повлиять в одночасье на ситуацию в стране. Вот сейчас закрыты многие страны, куда наши граждане раньше ездили отдыхать. Неизвестно, когда границы откроются, возможно, до конца года люди никуда не поедут. Наверное, в пределах страны люди будут куда-то выезжать и стараться отдохнуть. Я думаю, что в ближайшее время в регионах наших, где имеются места, дома и базы отдыха, будут повышение спроса. Сюда относятся и Алматы и Нур-Султан. К этому нужно быть готовыми. Но как будет сформироваться спрос на рынке аренды? У нас впереди лето, и не нужно забывать, что это сезонный бизнес. Именно в это время рынок затихает, так как основная масса людей разъезжается по домам. В сегменте аренды жилья будет широкий выбор. Те, кто ищет квартиру, могут договариваться, если арендодатели не уступают, то можно найти того, который пойдет навстречу, потому что прекрасно понимает, что это бизнес и он должен приносить доход», - говорит Лариса Степаненко.

Также она прокомментировала, как режим ЧП сказался на сделках купили-продажи. Сразу после выхода из режима ЧП завершились сделки, которые «зависли» в период карантина. Теперь формируется новый спрос на рынке продаж, и он не столь активен, как хотелось бы продавцам. Предложений по продаже гораздо больше, чем покупателей. При этом, по данным ассоциации, покупатели и не торопятся приобрети жилье.

«Для некоторых покупка недвижимости отходит на второй план, сейчас у многих другие цели будут выходить на первое место. Это планирование бюджета, люди будут откладывать свои деньги на будущее, так как у многих упали доходы за эти два месяца из-за карантина», - отметила спикер.

Новую программу на рынке жилья «5-10-20» Лариса Степаненко назвала хорошим продуктом.

«Недавно только вышло указание ее разработать. Сейчас пока не знаем, какие условия и требования будут клиентам. Нам придется ожидать», - сказала глава объединенной ассоциации риелторов.