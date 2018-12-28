Рынок долевого строительства в Казахстане сокращаться не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане рынок долевого строительства будет развиваться, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднесрочной перспективе рынок долевого строительства не будет серьезно сокращаться, наоборот этот рынок будет дальше развиваться», - сказал председатель правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» Данияр Жумашов на брифинге в СЦК.

«В 2007-2008 годах порядка 90% долевых объектов финансировалось за счёт средств населения. На самом деле, такая структура финансирования считается очень опасной. Разумный баланс - это когда застройщик в пределах 30-40% от проектной стоимости вкладывает собственные средства, а отставшие 70% - средства населения», - добавил он.

При этом, он считает, что в городах Астана и Алматы данный баланс застройщикам выполнить гораздо сложнее.

«Так как многие застройщики ведут несколько объектов, одномоментно найти 30% на каждый объект может быть проблематично. Но когда региональный застройщик ведёт 1 или 2 объекта это вполне возможно»,- отметил Д.Жумашов.