Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: -6 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рынок долевого строительства в Казахстане сокращаться не будет

28 Декабря 2018 18:45 73
Поделиться:
Рынок долевого строительства в Казахстане сокращаться не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане рынок долевого строительства будет развиваться, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Дорожную карту по завершению строительства всех проблемных объектов разработали в столице

«В среднесрочной перспективе рынок долевого строительства не будет серьезно сокращаться, наоборот этот рынок будет дальше развиваться», - сказал председатель правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» Данияр Жумашов на брифинге в СЦК.

«В 2007-2008 годах порядка 90% долевых объектов финансировалось за счёт средств населения. На самом деле, такая структура финансирования считается очень опасной. Разумный баланс - это когда застройщик в пределах 30-40% от проектной стоимости вкладывает собственные средства, а отставшие 70% - средства населения», -  добавил он.

При этом, он считает, что в городах Астана и Алматы данный баланс застройщикам выполнить гораздо сложнее.

«Так как многие застройщики ведут несколько объектов, одномоментно найти 30% на каждый объект может быть проблематично. Но когда региональный застройщик ведёт 1 или 2 объекта это вполне возможно»,- отметил Д.Жумашов.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жилье, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Камила Амирова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив