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Рынок «Алтын арба» горел сегодня ночью в Караганде
28 Февраля 2022 10:30
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде ночью горел один из крупных рынков города. Огонь охватил три кафе быстрого питания. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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28 февраля в 01:03 поступило сообщение о пожаре в городе Караганда по ул. Затаевича.
«На территории рынка «Алтын-Арба» произошло горение деревянной обшивки, утеплителя, мебели, оборудования и кухонных принадлежностей в 3-х кафе быстрого питания на общей площади 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 01:52», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
На месте происшествия работали 52 сотрудника и 15 единиц техники Департамента по ЧС Карагандинской области. Причина пожара устанавливается.
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