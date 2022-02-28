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Рынок «Алтын арба» горел сегодня ночью в Караганде

28 Февраля 2022 10:30
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Рынок «Алтын арба» горел сегодня ночью в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде ночью горел один из крупных рынков города. Огонь охватил три кафе быстрого питания. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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28 февраля в 01:03 поступило сообщение о пожаре в городе Караганда по ул. Затаевича.

«На территории рынка «Алтын-Арба» произошло горение деревянной обшивки, утеплителя, мебели, оборудования и кухонных принадлежностей в 3-х кафе быстрого питания на общей площади 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 01:52», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

На месте происшествия работали 52 сотрудника и 15 единиц техники Департамента по ЧС Карагандинской области. Причина пожара устанавливается.



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#Карагандинская область   #Происшествия   #Регионы   #Пожар  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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