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Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат

14 Ноября 2022, 17:53
Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат
14 Ноября 2022, 17:53

Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Александр Милютин, выступая на Правительственном часе в Мажилисе, сказал, что не все рыбоводные хозяйства получают причитающиеся им субсидии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачастую местные исполнительные органы выделяют средства для субсидирования рыбоводства по остаточному принципу, либо вовсе не выделяют, мотивируя это тем, что рыбоводство не является приоритетным направлением», – отметил Александр Милютин.

Депутат обратил внимание на обоснованную критику со стороны субъектов рыбного хозяйства, которые вкладывают собственные инвестиции в строительство объектов по выращиванию рыбы.

«В рамках формирования проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы министерство в местный бюджет передало расходы по инвестсубсидиям субъектов рыбных хозяйств в общей сумме 6 млрд тенге, ежегодно по 2 млрд тенге. Однако рыбоводные хозяйства в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях не получают причитающиеся им субсидии», – заявил мажилисмен.

По словам Александра Милютина, своевременная государственная поддержка обеспечит рост объемов выращивания рыбы, создаст дополнительные рабочие места и повысит доходы населения в сельской местности.

Также депутат подчеркнул, что одной из проблем в области развития рыбного хозяйства является недозагруженность производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий в связи с нехваткой рыбного сырья.

«На сегодняшний день многие рыбоперерабатывающие предприятия работают больше на экспорт. В 2021 году из страны экспортировано 23,8 тысяч тонн рыбы, из которых 21,5 тысяч тонн являются неразделанной (живая, мороженая, охлажденная), а это 90% выращенной или выловленной рыбы», – говорит Александр Милютин.

Депутат предложил сократить объемы экспорта сырья в пользу увеличения экспорта готовой продукции. По его словам, это позволит загрузить производственные мощности предприятий по переработке рыбы, что увеличит поступления в бюджет и создаст дополнительные рабочие места.


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