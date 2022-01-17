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Рыбоперерабатывающий цех планируют построить в Мангистауской области

17 Января 2022 18:53
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Рыбоперерабатывающий цех планируют построить в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось заседание Регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании были рассмотрены 2 инвестиционных проекта в сфере морского туризма. В частности, местный предприниматель планирует построить морской причал в микрорайоне 14а города Актау. На первом этаже будет работать кафе для посетителей, а на втором - комфортная зона ожидания для желающих покататься на водном транспорте. Ожидается, что новый причал сдадут в эксплуатацию в I полугодии 2023 года.

Координационному совету также был представлен проект строительства причала, направленного на рыболовство в населенном пункте Аташ Тупкараганского района.

«Сначала необходимо создать судовую стоянку и подготовить ограждение. Затем на обозначенной территории будет построен рыбоперерабатывающий цех. Там мы планируем производить копченую, консервированную рыбу. Помимо этого, начнем строительство административных объектов. А на третьем этапе планируем построить причал для морских прогулок на корабле. Запуск ожидается в 2025 году. Новый объект должен обеспечить постоянной работой 50 человек», - сказал руководитель проекта Канат Кыдыр.

Члены координационного совета одобрили предложенные проекты. Аким области отметил, что проектам, реализуемым на собственные средства, будет оказана необходимая поддержка со стороны местных исполнительных органов. По итогам собрания Нурлан Ногаев дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.


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#Строительство   #Экономика   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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