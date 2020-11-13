+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 428.99 EUR 506.51
RUB 5.58 CNY 64.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рыбная продукция под брендом «Сделано в Атырау» становится узнаваемой за рубежом

13 Ноября 2020 15:48
Поделиться:
Рыбная продукция под брендом «Сделано в Атырау» становится узнаваемой за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За границей становится узнаваемой рыбная продукция, выпускаемая под брендом «Сделано в Атырау». Об этом сообщил на брифинге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Заводу «Кировец» в Костанае исполнился год
Грузовик с 22 мешками рыбы задержали в Кызылординской области Строительство жилья увеличилось на 10,3 % в Карагандинской области Браконьера с 41 рыбиной осетровых пород задержали в Атырау

«В соответствии с поручением Главы государства, оказывается большая поддержка рыбному хозяйству. Сейчас в области 18 производственных предприятий занимается выловом и переработкой рыбы. За 10 месяцев выловлено 7 300 тонн рыбы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 11,5%», – сказал М. Досмухамбетов.

Как сообщил аким области, 81% выловленной рыбы отправлено на экспорт.

«За границей становится узнаваемой рыбная продукция, выпускаемая под брендом «Сделано в Атырау». С целью обеспечения роста численности осетровых пород в Атырау два осетровых завода ежегодно выпускают в море 7,5 млн мальков», – отметил М.Досмуханбетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Сельское хозяйство   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив