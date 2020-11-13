Рыбная продукция под брендом «Сделано в Атырау» становится узнаваемой за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За границей становится узнаваемой рыбная продукция, выпускаемая под брендом «Сделано в Атырау». Об этом сообщил на брифинге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства, оказывается большая поддержка рыбному хозяйству. Сейчас в области 18 производственных предприятий занимается выловом и переработкой рыбы. За 10 месяцев выловлено 7 300 тонн рыбы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 11,5%», – сказал М. Досмухамбетов.

Как сообщил аким области, 81% выловленной рыбы отправлено на экспорт.

«За границей становится узнаваемой рыбная продукция, выпускаемая под брендом «Сделано в Атырау». С целью обеспечения роста численности осетровых пород в Атырау два осетровых завода ежегодно выпускают в море 7,5 млн мальков», – отметил М.Досмуханбетов.