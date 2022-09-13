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    20:00, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Рыбакина записала видеообращение перед стартом на турнире в Словении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) обратилась к болельщикам перед стартом на турнире в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Привет, это Елена Рыбакина. Я очень взволнована играть в Портороже в первый раз. Приходите поддержать нас. До скорой встречи», — сказала Рыбакина.

    В первом круге Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (182-е место). Отметим, что представительница Казахстана является третьей сеяной на турнире.

    Ранее Рыбакина неожиданно вылетела с US Open, проиграв в первом круге француженке Кларе Бюрель (131-е место) — 4:6, 4:6.






    Фото: sports.kz


    Теги:
    Общество Рыбакина Елена Спорт Видео Теннис для mail.ru
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