Рыбакина записала видеообращение перед стартом на турнире в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) обратилась к болельщикам перед стартом на турнире в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Привет, это Елена Рыбакина. Я очень взволнована играть в Портороже в первый раз. Приходите поддержать нас. До скорой встречи», — сказала Рыбакина.

В первом круге Рыбакина встретится с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (182-е место). Отметим, что представительница Казахстана является третьей сеяной на турнире.

Ранее Рыбакина неожиданно вылетела с US Open, проиграв в первом круге француженке Кларе Бюрель (131-е место) — 4:6, 4:6.

















Фото: sports.kz