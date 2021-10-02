Рыбакина взяла реванш у Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Чикаго

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На стадии 1/4 финала казахстанка, занимающая 17-я место в мировом рейтинге, встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, 12-й ракеткой рейтинга WTA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

При счете 6:4, 3:1 в пользу Рыбакиной Бенчич отказалась от продолжения борьбы. Соперницы успели провести на корте 1 час и 10 минут. Елена полностью доминировала и превосходила соперницу во всех компонентах. Таким образом, Рыбакина взяла реванш за проигрыш в полуфинале Олимпийских игр.

В 1/2 финала наша спортсменка сыграет с Онс Жабер из Туниса.