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Рыбакина поборется за главный трофей турнира в Санкт-Петербурге
15 Февраля 2020 20:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, обыграла гречанку Марию Саккари, занимающую 21-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 6/1 в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Об этом передает Sports.kz.
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Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время 20-летняя Рыбакина выполнила пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 24-летняя Саккари трижды подала навылет, допустили пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.
В финале соревнований St. Petersburg Ladies Trophy Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой или голландкой Кики Бертенс.
Ключевые слова: Спорт,
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