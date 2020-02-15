Рыбакина поборется за главный трофей турнира в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, обыграла гречанку Марию Саккари, занимающую 21-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 6/1 в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Об этом передает Sports.kz.

Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время 20-летняя Рыбакина выполнила пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 24-летняя Саккари трижды подала навылет, допустили пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В финале соревнований St. Petersburg Ladies Trophy Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой или голландкой Кики Бертенс.



