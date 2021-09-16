Рыба массово погибла на озере близ Алматы - что говорят экологи

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рыба массово погибла на водохранилище Кок озен недалеко от поселка Бурундай близ Алматы. Экологи прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с мертвыми рыбами на берегу озера появилось в сети. Авторы предположили, что произошел сброс химикатов или фекалий в поливной водоем.

В Департаменте экологии по Алматинской области сообщили, что 11 сентября на водоеме произошел прорыв канализационной трубы. Экологи сделали отбор воды.

«Мы получили информацию, что на водохранилище погибло от 70 до 100 тонн рыбы. Это частное хозяйство недалеко от поселка Бурундая. Там произошел прорыв канализационных сетей. Сейчас идет расследование и выясняется кому принадлежит эти сети. Наши инспекторы выехали на место и отбирали воду из пруда. Сейчас проводится анализ, результат будет известен в течение пяти дней. Виды рыб определяются сотрудниками рыбной инспекции», - прокомментировал главный государственный инспектор Алматинской области Серик Сарбасов.

Отметим, похожий случай произошел на реке Талгар в Алматинской области в августе этого года. Тогда жители пожаловались на массовую гибель рыбы и на неприятный запах воды.