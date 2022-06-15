15 Июня 2022 14:30

Ряду улиц и парков столицы присвоят новые названия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос присвоения имен известных лиц нескольким улицам и паркам города Нур-Султана рассмотрен на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании городской ономастической комиссии, прошедшей 28 апреля 2022 года, был рассмотрен вопрос о присвоении наименования ряду улиц и парков столицы. В частности, улице А 24 в районе Алматы будет присвоено имя Урала Мухамеджанова, улице А 40 - имя Нурлана Балгимбаева, улице А 62 - имя Сафуана Шаймерденова. Парку по проспекту Абылай хана, где находится памятник Дине Нурпеисовой, предлагается присвоить название «Алея казахских композиторов и кюйши», - сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султана Сакен Есиркеп.

Также было предложено по Есильскому району улице 202 присвоить имя Нуркена Абдирова, улице Е 101 - имя Олжабай батыра, улице Е 111 - имя Шерхана Муртазы, улице Е 324 - имя Дукенбая Досжана, улице Е 325 - имя Рахегали Рахмадиева, улице Е 357 - имя Александра Сызганова, улице Е 486 - имя Еркина Ауельбекова, улице Е 576 - имя Канай би, улице Е 577 - имя Хамзы Есенжанова, улице Е 578 - имя Бопай ханым, улице Е 579 - имя Кайредена Арбаева, улице Е 580 - имя Сабира Ниязбекова, улице Е 582 - имя Бертис би, улице Е 607 - имя Курмана Тастанбекова, улице Е 608 - имя Шолпан Жандарбековой, улице Е 757 - имя Акселеу Сейдимбека, улице Е 758 - имя бывшего президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль-Нахаяна, улице Е 889 - имя Барлыбека Сырттанулы, улице Е 890 - имя Ермухана Бекмаханова, улице Е 898 - имя Турсынбека Какишева.