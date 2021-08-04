Ряду населённых пунктов Туркестанской области подвели газ

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители отдаленных населенных пунктов Туркестанской области получили возможность подключиться к голубому топливу. Сотни семей, а это больше двадцати тысяч человек, теперь смогут пользоваться природным газом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Под личным контролем акима Туркестарнской области реализован также значимый вопрос, порученный Главой государства. Жители отмечают, что голубое топливо выгодно еще и тем, что в отопительный сезон позволит сэкономить на угле. Природный газ в этот раз подвели в села Кызылсенгир - 267 домов, Тугыртас - 32 дома, Зангар - 166 домов, Какпак - 868 домов, Сырлысай - 98 домов , с Багыс - 292 дома. В целом удалось охватить 1723 жилых дома.

«Газ к этим населенным пунктам будет подаваться от автоматической газораспределительной станции «Какпак» по специальному газоотводящим и распределительным газопроводу. На сегодняшний день автоматическая газораспределительная станция (АГРС) «Какпак» может подключить шесть поселков к распределительным сетям, в общей сложности это порядка десяти тысяч жителей«, - говорит Шалкар Омарбеков, руководитель производственного филиала АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК« по Туркестанской области.

АГРС «Таскескен, введенный в действие на прошлой неделе, будет также снабжать девять населенных пунктов Сарыагашского района и два населенных пункта Келесского района. Первичное подключение к голубому топливу планируется в населенные пункты: Таскескен, Таскескен-2, Жылысу, Тегисшил. В целом в регионе насчитывается 843 населенных пункта, в которых проживают 1 983 967 жителей. Из них 7 городов с общим населением 389 400 человек и 836 сел с численностью 1 594 567 жителей.



