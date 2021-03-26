Ряду министерств поручено улучшить условия обучения в казахстанских интернатах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал, что включает в себя Национальный план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне 2021 года постановлением Правительства будет утвержден Национальный план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года (далее – проект Национального плана). В проекте Национального плана предусмотрено открытие детских реабилитационных центров и центров раннего вмешательства на базе областных, региональных центров реабилитации для детей с ментальными и поведенческими нарушениями, городских и районных больниц, кабинетов поддержки инклюзии (в рамках инициативы Фонда Первого Президента) и т.д», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, проект Национального плана включает пошаговые мероприятия по деинституализации крупных центров оказания услуг, переходу к многопрофильным малым домам социального обслуживания и реабилитации, повышению статуса социального работника и его квалификации, внедрению принципов подушевого финансирования и другое.

«Акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента утверждены региональные дорожные карты «Қамқорлық» (далее – Дорожная карта) по вопросам организации комплексной помощи детям группы риска и с нарушениями развития. В целях исключения дублирования меры по обучению кадров, реконструкции, модернизации, обновлению оборудования во всех детских реабилитационных центрах будут включены в указанную Дорожную карту без принятия дополнительных планов», - подчеркнул глава Правительства.

Кроме того, Министерствам образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения поручено принять меры по улучшению условий в интернатных учреждениях, реконструкции, модернизации, обновлению оборудования существующих детских реабилитационных центров по примеру открытых 8 современных центров.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно принятия мер по обеспечению защиты прав детей и их безопасности.