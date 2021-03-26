РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:12, 26 Март 2021 | GMT +6

    Ряду министерств поручено улучшить условия обучения в казахстанских интернатах

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал, что включает в себя Национальный план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В июне 2021 года постановлением Правительства будет утвержден Национальный план мероприятий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года (далее – проект Национального плана). В проекте Национального плана предусмотрено открытие детских реабилитационных центров и центров раннего вмешательства на базе областных, региональных центров реабилитации для детей с ментальными и поведенческими нарушениями, городских и районных больниц, кабинетов поддержки инклюзии (в рамках инициативы Фонда Первого Президента) и т.д», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, проект Национального плана включает пошаговые мероприятия по деинституализации крупных центров оказания услуг, переходу к многопрофильным малым домам социального обслуживания и реабилитации, повышению статуса социального работника и его квалификации, внедрению принципов подушевого финансирования и другое.

    «Акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента утверждены региональные дорожные карты «Қамқорлық» (далее – Дорожная карта) по вопросам организации комплексной помощи детям группы риска и с нарушениями развития. В целях исключения дублирования меры по обучению кадров, реконструкции, модернизации, обновлению оборудования во всех детских реабилитационных центрах будут включены в указанную Дорожную карту без принятия дополнительных планов», - подчеркнул глава Правительства.

    Кроме того, Министерствам образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения поручено принять меры по улучшению условий в интернатных учреждениях, реконструкции, модернизации, обновлению оборудования существующих детских реабилитационных центров по примеру открытых 8 современных центров.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно принятия мер по обеспечению защиты прав детей и их безопасности.


    Теги:
    Правительство Социальная модернизация Казахстана Правительство РК Общество Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!