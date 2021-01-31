Ряд жилых комплексов на левобережье столицы остались без электричества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шесть жилых комплексов на левобережье столицы остались без электричества, передает МИА «Казинформ».

Пресс-служба АО «Астана-РЭК» сообщает, что 30 января 2021 года в 20:58 часов произошло аварийное отключение ячейки 10 кВ номер 407 ПС «Левобережная». На ограничении находятся 6 жилых комплексов по улицам улицам Сыганак, Туркестан, Алматы.

«Устанавливаются дизель-генераторные установки для общедомовых нужд жилых комплексов.

На данный момент 5 бригад Есильского района электрических сетей, Служба кабельных линий (СКЛ) и Служба испытаний и диагностики (СИД) в количестве 19 человек задействованы для восстановления кабельной линии электропередачи», - сообщили в компании.



