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    10:30, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Ряд зданий временно отключат от горячей воды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы ряд зданий на несколько часов отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 09:00 до 17:00 часов 6 апреля отопление и горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в микрорайоне Алмагуль и Казахфильм.

    «Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на Южной районной котельной. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».


    Фото:phcppros.com




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