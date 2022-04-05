Ряд зданий временно отключат от горячей воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы ряд зданий на несколько часов отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 09:00 до 17:00 часов 6 апреля отопление и горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в микрорайоне Алмагуль и Казахфильм.

«Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на Южной районной котельной. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Фото:phcppros.com











