Ряд зданий отключат от холодной воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ГКП «Алматы су» сообщили, что 18 апреля с 09:00 до 18:00 часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Кекильбаева - Витебская - Гагарина - Левитана, а также в микрорайонах «Баганашил -2», «Казахфильм», «Нур Алатау».

«Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - проинформировали в пресс-службе ГКП «Алматы су».