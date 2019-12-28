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Ряд законов подписал Глава государства

28 Декабря 2019 16:50
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Ряд законов подписал Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Так, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте».

Также Президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования».


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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