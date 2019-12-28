Ряд законов подписал Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Так, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте».
Также Президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования».
- Глава государства подписал законы об охране и использовании истоpико-культуpного наследия
- Президент подписал законы об обязательном социальном страховании
- Зарубежные лидеры соболезнуют в связи с крушением самолета в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав государств за сочувствие по поводу авиакатастрофы под Алматы
- Какие поручения дал Президент на экстренном совещании в связи с крушением самолета Bek Air
- По 4 млн тенге поручил выделить семьям погибших Глава государства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана