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Ряд задач по активизации работы МФЦА «Астана» поставил Глава государства

9 Января 2023, 18:03
Ряд задач по активизации работы МФЦА «Астана» поставил Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял управляющего международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка, рынков капитала и финансовых услуг.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по активизации работы Международного финансового центра «Астана».

В частности, поручено всесторонне содействовать в привлечении иностранных инвестиций, развивать новые финансовые инструменты и способствовать в устойчивом развитии экономики страны.


Фото: akorda.kz

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