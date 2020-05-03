Ряд внедренных против коронавируса ограничений снимут в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По решению правительства Армении, с 4 мая в республике будет снята существенная часть ограничений для граждан и бизнеса, внедренных ранее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель министра экономики Армении Варос Симонян представил пакет правительства по снятию ограничений, введенных в рамках режима ЧП.

В частности, согласно пакету правительства, с 4 мая в Армении будут сняты ограничения на свободное передвижение граждан по всей республике. В то же время запрет на работу общественного транспорта сохранится, в том числе межобластного сообщения.

Кроме того, с 4 мая правительство Армении снимет практически все ограничения на розничную и оптовую торговлю. Закрытыми останутся только крупные торговые центры, за исключением находящихся на их территории продовольственных магазинов и аптек. Возобновят свою деятельность и объекты услуг – химчистки, парикмахерские, салоны красоты.

Вместе с тем, по заявлению замминистра, с 4 мая будут полностью сняты ограничения на все виды экономической деятельности в сфере перерабатывающей промышленности. Начнут работать точки общественного питания – рестораны, кафе, бары – в которых предусмотрено наличие открытых летних террас. Обслуживание в закрытых помещениях пунктов общественного питания при этом останется под запретом.

Наряду с этим, откроются ботанические, зоологические сады, заповедники и иные природные территории.

Деятельность спортивных объектов, согласно тому же решению, будет разрешена исключительно для профессиональных спортсменов.

По словам замминистра Симоняна, деятельность разрешенных с 4 мая экономических субъектов будет регламентирована специальными правилами и инструкциями, обусловленными санитарно-эпидемиологической ситуацией. А следование этим правилам будет строго контролироваться инспекционными органами и ответственными ведомствами.

Напомним, в Армении с 16 марта по 14 мая действует режим ЧП. По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 2 мая в Армении зарегистрировано 2273 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 1010 пациентов, 33 – скончались, 1227 пациентов проходит лечение.