Ряд улиц перекроют в Алматы из-за полумарафона

21 апреля состоится Алматинский полумарафон. Более восемь тысяч участников стартуют от парка первого Президента по проспекту Аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году полумарафон пройдет в седьмой раз. Как сообщили в акимате города, в связи с проведением мероприятия 21 апреля с 00:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции.

Старт будет дан в парке Первого Президента в 07:00. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00:00 до 11:00 21 апреля. Южная сторона будет открыта.

Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 06:45 до 09:10. Южная сторона будет свободна для передвижения.

Движение на участке дороги проспекта Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07:10 до 08:30 будет полностью перекрыто.

Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 08:10 до 10:40. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 07:20 до 09:00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта аль-Фараби и до проспекта Абая с 08:00 до 09:40 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.