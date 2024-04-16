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    14:28, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Ряд улиц перекроют в Алматы из-за полумарафона

    марафон
    Фото: акимат г. Алматы

    21 апреля состоится Алматинский полумарафон. Более восемь тысяч участников стартуют от парка первого Президента по проспекту Аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В этом году полумарафон пройдет в седьмой раз. Как сообщили в акимате города, в связи с проведением мероприятия 21 апреля с 00:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции.

    Старт будет дан в парке Первого Президента в 07:00. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00:00 до 11:00 21 апреля. Южная сторона будет открыта.

    Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 06:45 до 09:10. Южная сторона будет свободна для передвижения.

    Движение на участке дороги проспекта Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07:10 до 08:30 будет полностью перекрыто.

    Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 08:10 до 10:40. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

    Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 07:20 до 09:00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

    Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта аль-Фараби и до проспекта Абая с 08:00 до 09:40 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

    Теги:
    Дороги Спорт Общество Алматы Перекрытие улиц
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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