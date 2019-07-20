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Ряд улиц перекроют в связи с ремонтом в Алматы

20 Июля 2019 19:39 123
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Ряд улиц перекроют в связи с ремонтом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами 20-21 июля будет перекрыт ряд улиц, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В «Алматы жолдары» сообщили, что с 20 июля 22:00 до 21 июля 06:00 будут перекрыты пр. Абылай хана - участок от ул. Макатаева до ул.Маметова, пр.Абылай хана - участок от ул. Кабанбай батыра до ул. Гоголя (частично), ул.Жамбыла - участок от пр. Гагарина до ул. Жарокова (частично).

Кроме того, будет перекрыта ул. Жамбыла - участок от ул. Жарокова до ул. Ауэзова 21 июля 22:00 до 22 июля 06:00.

«Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее», - сообщили в «Алматы жолдары».

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Ключевые слова: Транспорт, Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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