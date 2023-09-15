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    03:33, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ряд улиц перекроют в Алматы из-за Дня города

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    В Алматы перекрывают ряд улиц в связи с празднованием Дня города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, с 14 по 17 сентября, с 08:00 до 24:00, в связи с проведением фестиваля «Almaty Cover Show» на площади Астана будет перекрыта проезжая часть улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана и ограничено движение транспортных средств.

    С 15 по 17 сентября, с 08:00 до 20:00, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки с участием сельхозпроизводителей Алматинской области, будет перекрыта проезжая часть по улице Сатпаева между проспектом Достык и улицей Уалиханова и ограничено движение транспортных средств.

    Также в связи с перекрытием временно изменены маршруты автобусов:

    По проезжей части улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана:

    №48 - в западном направлении - проспект Достык - улица Богенбай Батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №48 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - проспект Достык - далее по схеме;

    №16 - в западном направлении - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №16 - в восточном направлении - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - далее по схеме;

    №126 - в западном направлении - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №126 - в восточном направлении - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - далее по схеме;

    №37 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №37 - в восточном направлении - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме;

    №201 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №201 - в восточном направлении - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме;

    №205 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Наурызбай батыра - далее по схеме;

    №205 - в восточном направлении - улица Желтоксана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме;

    №209 - в западном направлении - улица Толе би - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №209 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - улица Толе би - далее по схеме;

    №210 - в западном направлении - улица Толе би - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №210 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - улица Толе би - далее по схеме;

    №206 - в западном направлении - улица Толе би - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №206 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - улица Толе би - далее по схеме;

    №224 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;

    №224 - в восточном направлении - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме.

    По улице Сатпаева от проспекта Достык до улицы Уалиханова:

    №121 – в восточном направлении – улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – далее по схеме;

    №121 – в обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – далее по схеме;

    №45 – в северном направлении – улица Желтоксан – проспект Абая – проспект Достык – далее по схеме;

    №45 – в обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – улица Желтоксан – далее по схеме;

    №95 – в восточном направлении – улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – далее по схеме;

    №95 – в обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпева – далее по схеме.

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