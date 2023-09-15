Ряд улиц перекроют в Алматы из-за Дня города
По данным акимата, с 14 по 17 сентября, с 08:00 до 24:00, в связи с проведением фестиваля «Almaty Cover Show» на площади Астана будет перекрыта проезжая часть улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана и ограничено движение транспортных средств.
С 15 по 17 сентября, с 08:00 до 20:00, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки с участием сельхозпроизводителей Алматинской области, будет перекрыта проезжая часть по улице Сатпаева между проспектом Достык и улицей Уалиханова и ограничено движение транспортных средств.
Также в связи с перекрытием временно изменены маршруты автобусов:
По проезжей части улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана:
№48 - в западном направлении - проспект Достык - улица Богенбай Батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№48 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - проспект Достык - далее по схеме;
№16 - в западном направлении - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№16 - в восточном направлении - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - далее по схеме;
№126 - в западном направлении - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№126 - в восточном направлении - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - далее по схеме;
№37 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№37 - в восточном направлении - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме;
№201 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№201 - в восточном направлении - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме;
№205 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Наурызбай батыра - далее по схеме;
№205 - в восточном направлении - улица Желтоксана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме;
№209 - в западном направлении - улица Толе би - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№209 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - улица Толе би - далее по схеме;
№210 - в западном направлении - улица Толе би - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№210 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - улица Толе би - далее по схеме;
№206 - в западном направлении - улица Толе би - улица Кунаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№206 - в восточном направлении - улица Толе би - улица Наурызбай батыра - улица Кабанбай батыра - улица Кунаева - улица Толе би - далее по схеме;
№224 - в западном направлении - улица Толе би - проспект Назарбаева - улица Богенбай батыра - улица Желтоксан - улица Толе би - далее по схеме;
№224 - в восточном направлении - улица Толе би - проспект Абылай хана - улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Толе би - далее по схеме.
По улице Сатпаева от проспекта Достык до улицы Уалиханова:
№121 – в восточном направлении – улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – далее по схеме;
№121 – в обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – далее по схеме;
№45 – в северном направлении – улица Желтоксан – проспект Абая – проспект Достык – далее по схеме;
№45 – в обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – улица Желтоксан – далее по схеме;
№95 – в восточном направлении – улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык – далее по схеме;
№95 – в обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпева – далее по схеме.