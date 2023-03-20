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Ряд улиц перекроют на Наурыз в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Марта 2023, 21:48
Ряд улиц перекроют на Наурыз в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы сообщили об ограничении дорожного движения в период празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 и 22 марта в мегаполисе планируется проведение массовых и зрелищных мероприятий, посвященных празднованию Наурыз. Движение ограничат по улицам Желтоксан, Абылай хана, проспекту Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра.

По улице Толе би от Желтоксан до Назарбаева (на площади Астана) дорожное движение будет закрыто.

На указанных участках также ограничат парковки автотранспорта.


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