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    20:25, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Ряд туристических объектов Байконура планируется вернуть Казахстану

    В Казахстане разрабатывается Концепция развития туризма в комплексе «Байқоңыр». Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Байконур
    Фото: администрация города Байконура

    — Туристический потенциал комплекса «Байқоңыр» находится в центре внимания. Для его расширения АО «Kazakh Tourism» ведёт работу по разработке Концепции развития туризма в комплексе. Кроме того, в ноябре 2024 года для наблюдения за запуском ракет «Союз» была установлена юрта и построен наблюдательный пункт «QAZQOSMOS», оформленный в национальном стиле, — говорится в ответе главы Правительства.

    По его словам, также ведётся работа по передаче Казахстану и сдаче в аренду ряда привлекательных туристических объектов космодрома, включая:

    • «Нулевой квартал»;
    • «Беседку Гагарина» (площадка № 10);
    • гостиничный комплекс «Коттеджи» (площадка 2ж);
    • монтажно- заправочный комплекс (площадка 112А);
    • стенд динамических испытаний (площадка 112д).

    — До конца первого полугодия текущего года планируется завершить работы по аренде объекта «Гагаринский старт». Республиканское государственное предприятие «Инфракос» заключило соглашения об условиях обслуживания с казахстанскими и российскими туроператорами. Также подписаны меморандум с общественным фондом «GEORARK ARAL» и трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между АО «Kazakh Tourism» и ТОО «BSL Consulting». Кроме того, АО «Бәйтерек БК» утвердило экскурсионные программы, охватывающие ключевые объекты предприятия, включая ракетно-космический комплекс, — отметил Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что 69 транспортных средств комплекса «Байконур» выведут из аренды.

    Теги:
    Байконур Правительство РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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