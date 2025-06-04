Ряд туристических объектов Байконура планируется вернуть Казахстану

— Туристический потенциал комплекса «Байқоңыр» находится в центре внимания. Для его расширения АО «Kazakh Tourism» ведёт работу по разработке Концепции развития туризма в комплексе. Кроме того, в ноябре 2024 года для наблюдения за запуском ракет «Союз» была установлена юрта и построен наблюдательный пункт «QAZQOSMOS», оформленный в национальном стиле, — говорится в ответе главы Правительства.

По его словам, также ведётся работа по передаче Казахстану и сдаче в аренду ряда привлекательных туристических объектов космодрома, включая:

«Нулевой квартал»;

«Беседку Гагарина» (площадка № 10);

гостиничный комплекс «Коттеджи» (площадка 2ж);

монтажно- заправочный комплекс (площадка 112А);

стенд динамических испытаний (площадка 112д).

— До конца первого полугодия текущего года планируется завершить работы по аренде объекта «Гагаринский старт». Республиканское государственное предприятие «Инфракос» заключило соглашения об условиях обслуживания с казахстанскими и российскими туроператорами. Также подписаны меморандум с общественным фондом «GEORARK ARAL» и трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между АО «Kazakh Tourism» и ТОО «BSL Consulting». Кроме того, АО «Бәйтерек БК» утвердило экскурсионные программы, охватывающие ключевые объекты предприятия, включая ракетно-космический комплекс, — отметил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что 69 транспортных средств комплекса «Байконур» выведут из аренды.