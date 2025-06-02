69 транспортных средств комплекса «Байконур» выведут из аренды

– В настоящее время уполномоченные органы рассматривают вопрос вывода из аренды 69 единиц автотранспорта комплекса «Байконур». Регистрация этих транспортных средств будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, – говорится в ответе Премьер-министра РК.

Как отметил глава Правительства, в 2018 году в рамках реализации проекта по созданию ракетно-космического комплекса «Байтерек» объекты ракетного комплекса «Зенит-М» были выведены из аренды Российской Федерацией и переданы казахстанской стороне. С тех пор для обеспечения их работоспособного состояния и готовности к использованию по назначению финансирование осуществляется в рамках бюджетной программы 010 «Сохранение и развитие инфраструктуры космической деятельности».

– В текущем году на выполнение государственного задания по содержанию и эксплуатации объектов наземной инфраструктуры РКК «Зенит-М» выделено 937,6 млн тенге. Дополнительное финансирование в размере 590 млн тенге на привлечение 155 инженеров прорабатывается в рамках уточнения республиканского бюджета на 2025 год, – сообщил Олжас Бектенов.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением по случаю 70-летия со дня основания космодрома «Байконур».