РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:05, 19 Март 2026 | GMT +5

    Ряд трасс закрыли до утра из-за непогоды в Казахстане

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    В Павлодарской области 18 марта 2026 года 23:15 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

    — на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умиткер — Ботакара» км. 0 — 137 (поселок Калкаман — поселок Баянауыл);

    — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 0 — 152 (город Павлодар — граница РФ).

    Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.

    18 марта 2026 года 23:30 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

    Акмолинская область:

    — на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек-Жолы — граница Карагандинской области).

    Карагандинская область:

    — на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау);

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 970 — 1135 (г. Караганда — гр. Павлодарской обл.);

    — на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 17 — 217 (город Караганда — город Каркаралы).

    Павлодарская область:

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты).

    Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.

    18 марта 2026 года 23:40 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

    Карагандинская область:

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788 — 906 (граница области Улытау — поселок Топар).

    Область Улытау:

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756 — 788 (поселок Жанаарка — граница Карагандинской области).

    Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.

    В Карагандинской области 19 марта 2026 года в 00:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Караганда — Алматы» км 248 — 357 (село Атамекен — поселок Аксу-Аюлы).

    Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.

     

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают