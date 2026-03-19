Ряд трасс закрыли до утра из-за непогоды в Казахстане

В Павлодарской области 18 марта 2026 года 23:15 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

— на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умиткер — Ботакара» км. 0 — 137 (поселок Калкаман — поселок Баянауыл);

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 0 — 152 (город Павлодар — граница РФ).

Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.

18 марта 2026 года 23:30 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

Акмолинская область:



— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек-Жолы — граница Карагандинской области).

Карагандинская область:

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау);

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 970 — 1135 (г. Караганда — гр. Павлодарской обл.);

— на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 17 — 217 (город Караганда — город Каркаралы).

Павлодарская область:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты).

Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.

18 марта 2026 года 23:40 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

Карагандинская область:



— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788 — 906 (граница области Улытау — поселок Топар).

Область Улытау:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756 — 788 (поселок Жанаарка — граница Карагандинской области).

Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.

В Карагандинской области 19 марта 2026 года в 00:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Караганда — Алматы» км 248 — 357 (село Атамекен — поселок Аксу-Аюлы).

Ориентировочное время открытия дороги — 19 марта 2026 года в 08:00.