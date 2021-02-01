НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд спортивных объектов отремонтировали в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова.

«С учетом роста населения и потребности на соцобъекты необходимо не только строить новые социальные объекты, но и ремонтировать и поддерживать состояние имеющихся зданий. Сегодня во время рабочего объезда посетил ряд спортивных объектов, которые мы отремонтировали», - сообщил аким города.

К примеру, в спорткомплексе «Толкын» дети занимаются водными видами спорта. Но здание находилось в аварийном состоянии. Спорткомплекс функционировал только частично. СК был построен почти 20 лет назад, за это время капитальный ремонт не проводился.

«Одной из основных проблем было протекание крыши. В помещениях было холодно, со стен отваливалась штукатурка и так далее. Теперь все данные вопросы решили, в том числе по циркуляции воздуха в помещениях. Застройщику поручил доработать вопрос с фасадной частью здания.

Для спорткомплекса также дополнительно закуплен спортивный инвентарь. Теперь дети смогут заниматься в комфортных условиях. Что нас очень радует.

По поручению Главы государства работаем по повышению доступности спортивных объектов, популяризации массового вида спорта и по созданию условий для занятий детским и юношеским спортом. Ведь начинать заботиться о физическом здоровье и приобщаться к здоровому образу жизни необходимо с юных лет», - отметил градоначальник.

В прошлом году в столице благоустроили 150 дворов и 60 общественных пространств, где появились специальные места для занятий спортом. В текущем году данные работы будут продолжены, заверил Алтай Кульгинов.