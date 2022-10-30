Ряд соцобъектов введут до конца года в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спустя 30 лет в селе Павлодарское появится свой Дом культуры. А в областном центре благоустраивается парк имени Гагарина. С ходом работ ознакомился аким Павлодарской области во время объезда близлежащих населенных пунктов Павлодара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

В селе Павлодарское начато строительство Дома культуры на 300 мест. Здесь почти 30 лет не было объекта культурного досуга сельчан. Сейчас на территории ведутся работы по благоустройству, монтажу фасада здания, внутренней отделке стен и потолков, монтажу освещения территории ДК и парковой зоны. Стоимость проекта 752,4 млн тенге. Сдача объекта запланирована на следующий год, но как заверил подрядчик, они приложат все усилия для завершения строительства здания до конца года.

Абылкаир Скаков поручил акиму города проследить за качеством выполняемых работ.

« Самое главное, необходимо в сроки и качественно завершить строительные работы. Главное, чтобы здание было теплым. Поэтапно заняться штатом учреждения, утвердить руководство, искать сотрудников, обустроить мебелью», – подчеркнул глава региона.

А жители дома по улице Торайгырова, 6 поблагодарили акима области за поддержку проекта по реконструкции внутридворовой территории. Здесь в сентябре этого года по программе «Бюджет народного участия» установили детские игровые площадки, спортивные тренажеры, есть несколько зон отдыха. Завершают работы по установке уличного освещения.

« Такие большие дворы, где есть пенсионеры, молодые мамы, дети и подростки и у каждого свои интересы, нам нужно соблюдать этот баланс, – обратился Абылкаир Скаков к жильцам. – Я вижу, что эта программа – единственный инструмент в построении диалога жителей с акиматом».

Аким области поручил акиму города отработать замечания жильцов. В этом году на программу «Бюджет народного участия» в областном центре выделили 120 млн тенге. В планах – увеличение до 1 млрд тенге к следующему году.

В мкрн. Достык завершают строительство откачивающей насосной станции. На объекте залили и армировали фундамент под четвертый насос, установили пожарный резервуар, расходомер воды на обратном трубопроводе идущей из города на ТЭЦ-1, ведутся работы по изготовлению станины под четвертый насос, проведены пусконаладочные работы трех насосов. Стоимость проекта 204,3 млн тенге. Глава региона поручил акиму города проверить функционирование ОНС-6 при понижении температуры до 30 градусов и взять данный вопрос на личный контроль. Вместе с тем, акиму Павлодара необходимо провести работы по оцифровке теплосетей.

« Любая нештатная ситуация должна оставаться в цифровой истории. При проведении подготовительных и ремонтных работ все гидравлические испытания должны проходить через «Цифровой двойник», а оттуда разбирать слабые места, – подчеркнул Абылкаир Скаков. – При правильном внедрении программы наши расходы на подготовительный ремонт сетей будут оптимизированы на 30-40%».

В завершение глава региона проверил ход ремонта парка Гагарина. В сентябре текущего года все части парка объединили в целостную территорию. Сейчас ведутся работы по установке детских игровых площадок, спортивных тренажеров, навесов, зон отдыха, баскетбольной и футбольной площадок, укладке брусчатки, наружного освещения, вело-беговой дорожки и посадке деревьев. Как заверил подрядчик, ремонт завершат до конца ноября.

« Благоустраивать парк необходимо с учетом мнения жителей. И самое главное, не срубив ни одного дерева. При этом, увеличивая дорожки для пешеходов, детские площадки, тренажеры и открыли парк с четырех сторон, – отметил аким области. – Надо созидать, добавлять, наращивать, чтобы это место стало центром притяжения».

Абылкаир Скаков поручил Асаину Байханову взять на контроль вопрос по качественной модернизации парка и завершить работы в установленные сроки.