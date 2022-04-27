Ряд сфер двустороннего сотрудничества обсудили Казахстан и Грузия

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация во главе с заместителем руководителя Администрации Президента – специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила Грузию с рабочим визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В составе делегации также были помощник Президента Асет Исекешев, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Нурлан Сауранбаев и сотрудники национальных компаний.

В рамках визита состоялись встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, вице-премьером – министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, руководителями портов.

В ходе состоявшихся встреч были обсуждены приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы развития торгово-экономического, транзитно-транспортного, логистического и энергетического сотрудничества, туризма и т.д. Выражена взаимная заинтересованность в развитии взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транзитного маршрута.

Во время визита также состоялись отдельные встречи глав национальных железнодорожных и нефтегазовых компаний Казахстана и Грузии, в ходе которых рассмотрены практические вопросы текущего и перспективного взаимодействия.