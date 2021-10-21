Ряд ресторанов и гольф-клуб оштрафовали за нарушение карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы владельцев нескольких ресторанов и гольф-клуба оштрафовали за нарушение режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы 724 протокола составили на юридические лица, это штраф на сумму 252 млн тенге, и на 5694 физлиц составили штраф на более 250 млн тенге», - сказал в ходе брифинга РСК главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.

По его словам недавно в городе проводились массовые мероприятия в ресторанах «Le Dome», «Светлана» и гольф-клубе «Ареал».

«В гольф-клубе проводилось мероприятие с нарушением противоэпидемических мероприятии. В связи с этим организатор концерта был оштрафован на 87 тысяч тенге - это физлицо, а владельцу гольф-клуба наложен штраф на сумму более 670 тысяч тенге. Юбилей Досхана Жолжаксынова проходил в ресторане «Светлана». На арендатора данного заведения был наложен штраф в размере 670 910 тенге по статье 425 КоАП. Кроме того, был день рождения супруга Баян Алагузовой в ресторане «Le Dome». Наложен штраф на юридическое лицо в размере более 670 тысяч тенге», - заявил Бекшин.

По его словам, также поступило обращение по поводу посвящения в студенты КазГАСА. Однако выяснилось, что фото и видео, опубликованные в соцсетях, были сняты два года назад.

«Других материалов не поступало, работа ведется планомерно», - добавил санврач города.