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    14:45, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ряд ресторанов и гольф-клуб оштрафовали за нарушение карантина в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы владельцев нескольких ресторанов и гольф-клуба оштрафовали за нарушение режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы 724 протокола составили на юридические лица, это штраф на сумму 252 млн тенге, и на 5694 физлиц составили штраф на более 250 млн тенге», - сказал в ходе брифинга РСК главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.

    По его словам недавно в городе проводились массовые мероприятия в ресторанах «Le Dome», «Светлана» и гольф-клубе «Ареал».

    «В гольф-клубе проводилось мероприятие с нарушением противоэпидемических мероприятии. В связи с этим организатор концерта был оштрафован на 87 тысяч тенге - это физлицо, а владельцу гольф-клуба наложен штраф на сумму более 670 тысяч тенге. Юбилей Досхана Жолжаксынова проходил в ресторане «Светлана». На арендатора данного заведения был наложен штраф в размере 670 910 тенге по статье 425 КоАП. Кроме того, был день рождения супруга Баян Алагузовой в ресторане «Le Dome». Наложен штраф на юридическое лицо в размере более 670 тысяч тенге», - заявил Бекшин.

    По его словам, также поступило обращение по поводу посвящения в студенты КазГАСА. Однако выяснилось, что фото и видео, опубликованные в соцсетях, были сняты два года назад.

    «Других материалов не поступало, работа ведется планомерно», - добавил санврач города.


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