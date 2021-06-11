Ряд рестобаров в Алматы нарушили карантин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы Алматы проводят ежедневный контроль объектов на соблюдение карантина. В ночь с 10 на 11 июня в городе выявлено восемь нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили представители мониторинговых групп, по-прежнему фиксируется нелегальная деятельность объектов, связанная с большим количеством посетителей. Выявляются заведения, которые не являются участниками проекта «Ashyq».

Сообщается, что в Бостандыкском районе в очередной раз выявили нарушения в рестобаре 1Gog, у которого нет разрешения на работу, так как объект не является участником проекта «Ashyq». Данное заведение работало в час ночи. Внутри находились около 60 посетителей. Двери увеселительного заведения были открыты. Собран материал для привлечения руководства заведения к административной ответственности.

Наряду с нарушениями карантинных мер в рестобаре был выявлен факт курения кальяна. Напомним, в стране действует полный запрет на кальян в общественных местах. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 441 части 1 КоАП РК. Штраф за курение кальяна составляет 15 МРП (43 755 тенге). Санитарные врачи Алматы не раз говорили о вредных свойствах кальянов - через них легко распространяются инфекционные заболевания, в том числе и коронавирус.

Мониторинговая группа Медеуского района в ночь с 10 на 11 июня выявила нарушение в ночном клубе Bacha по проспекту Жибек Жолы. В это время в заведении находились около 80 человек. Посетители не соблюдали социальную дистанцию. Решение о привлечении к ответственности будут принимать в районном управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Еще одно нарушение выявлено в караоке «Вивальди» в Бостандыкском районе. Заведение работало после 2:00 часов ночи, то есть нарушало установленный режим работы.

Напомним, с начала года 74 материала в отношении злостных нарушителей переданы в суды для приостановления деятельности. Всего в период с 20 марта по 11 июня этого года в Алматы выявлено 1112 нарушений установленных ограничений.

Из общего числа выявленных объектов 724 составляют рестораны, кафе и магазины, 135 - компьютерные клубы, 16 - бильярдные клубы, 46 - СПА-салоны, 29 - сауны, 2 - кальянных бара, 36 – караоке-клубы, 24 - лото-клубы, 1 - букмекерская контора, 23 - ночных клуба. Всего в Управление полиции районов доставлены 3337 человек.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города воздержаться от посещения ночных клубов, рестобаров, торжественных мероприятий, тоев, мест массового скопления людей в целях снижения риска заражения.