Ряд проектов по реабилитации реализуется в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, какие объекты здравоохранения появятся в скором времени в Кокшетау, на прошедшем брифинге рассказал аким областного центра Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, обеспечение населения качественным здравоохранением – одна из основных задач, которая ставится перед городом.

«В рамках реализации проектов по строительству объектов здравоохранения уделяется особое внимание доступности реабилитационных услуг. Так, при поддержке фонда Первого Президента на базе Многопрофильной детской областной больницы завершаются работы по строительству реабилитационного центра «Қамқорлық», - поделился Б. Гайса.

В микрорайоне Сарыарка в рамках ГЧП реализовывается проект по строительству нового клинико-реабилитационного центра, который будет включать поликлинику, зону водолечения, кабинеты индивидуальных процедур, отделение реабилитации, стационарное отделение, центр эндоскопии и много другое. Уникальность данного проекта в том, что роботизированные ортопедические тренажеры будут применены для восстановления навыков ходьбы.

«На отчетных встречах жители поселка Застанционный неоднократно поднимали вопросы строительства больницы. Данный вопрос находится в приоритете. Проект по строительству фельдшерско-акуршеского пункта в соответствии с современными стандартами начнет ТОО, чьим филиалом является действующий в поселке ФАП», - добавил Б. Гайса.

Рассматривается также проект по строительству поликлиники на 300 посещений в смену на территории городской больницы, который будет предусматривать детскую и взрослую реабилитацию.