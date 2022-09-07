Ряд проектов АНК нужно наполнить новым содержанием – Наталья Калашникова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Наталья Калашникова считает, что ряд проектов АНК следует наполнить новым содержанием и реанимировать в контексте Послания. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда обсуждаем то или иное Послание, безусловно, всегда думаем: что нужно сделать нашей Ассамблее, чтобы все основные посылы, которые даны обществу, были реализованы. Президент четко обозначил, что нам нужна перезагрузка не только политической системы, нашего реформирования, а перезагрузка в умах и деятельности Ассамблеи. Мне представляется, что мы должны пересмотреть все те проекты, которые инициировала и проводит наша Ассамблея. Мне кажется, что есть ряд проектов, которые нужно наполнить новым содержанием и реанимировать в контексте Послания. Это, прежде всего, уникальный культурологический проект, объединяющий этносы – «Беседа на Шелковом пути», - сказала заведующий кафедрой АНК ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Наталья Калашникова на расширенном заседании Совета АНК.

По ее словам, следует возродить лектории в домах дружбы, наполнить их разъяснительной работой, чтобы за круглым столом присутствовали кафедры, этнокультурные сообщества и молодежь. Она считает, что лекториям сегодня необходимо новое содержание именно в контексте Послания.

«В 2009 году по поручению Президента было рекомендовано создание научно-экспертного совета. Цель – научно-экспертное сопровождение деятельности Ассамблеи. Сегодня зарубежные эксперты говорят о том, что Ассамблея носит общественный характер и не имеет никакого научно-экспертного наполнения. Мы инициировали объединение в единую базу всех научных трудов. Каждое действие должно прикрепляться научно-прикладной основой. Буквально на днях состоялся научно-экспертный совет, который определил основные направления научно-исследовательской деятельности на три года. 89 проектов были одобрены и только 9 проектов имеют к нам отношение», - отметила Наталья Калашникова.









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