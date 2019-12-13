Ряд престижных премий получили предприниматели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена победителей конкурсов «Altyn Oimaq», «Іскер», «Ұлы дала елі», «Лучший товар Казахстана», «Деловое совершенство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, обладателями премии «Altyn Oimaq» стали дизайнеры Эльмира Битуреева (Алматы), Айнагуль Мазинова (Актюбинская область), Евгения Жандарбаева (Нур-Султан), Сакен Каржаубаев (Мангистауская область, город Жанаозен), Айбиби Абуова (Нур-Султан).

Премию «Лучший товар Казахстана» вручили ТОО «MARAI E7 Group», ТОО «Пэри», ТОО «ПК «АГФ групп».

Зонтичный бренд «Улы дала ели» получили предприятия ТОО «Абай Даулет», (Кызылординская область), ТОО «Премиум Ойл Транс» (Нур-Султан), ТОО «Торговый дом «God Look» (Жамбылская область).

Целый ряд предприятий был награжден премией «Іскер»: ТОО «Айсберг ПВ» (Павлодарская область), ТОО «Нәтиже» сүт фабрикасы» (Карагандинская область), ТОО «Шахтерское» (Карагандинская область), ТОО «Швейная фирма Семрамида», (Алматы), ИП «Grand Miks» (Туркестанская область), ИП «Байтемирова Р. С.» (Шымкент), ТОО «СКФ Отделстрой» (ЗКО), ИП «Уразбаева A SU_KZ» (Атырауская область), ИП «Дана-Дель» (Жамбылская область), ИП «Султанов С. Т» (Павлодарская область).

Международная премия «Деловое совершенство» вручена ТОО «Адили» (Алматинская область) и Павлодарский завод «Темирмаш».

В 2019 году для участия в конкурсе «Ұлы дала елі» подали заявку и комплект документов 10 (десять) экспортоориентированных предприятий. Так, победителями конкурса «Ұлы дала елі» стали ТОО «Премиум Ойл Транс», ТОО «Абай Даулет», «GOOD LOOK».

Присуждение Гран-при «Altyn oimaq» включает в себя наградной символ и диплом.





































В рамках проведения конкурса «Altyn oimaq» в 2019 году предприятиями и дизайнерами были направлены 284 заявки на участие.