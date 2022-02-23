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Ряд послаблений ввели в Акмолинской области

23 Февраля 2022 00:45
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Ряд послаблений ввели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Так, согласно новому документу, необходимо «обеспечить дифференцированный подход к введению карантина в организациях среднего образования, в колледжах и высших учебных заведениях в соответствии с требованиями приложения 35 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года № 38 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Также согласно постановлению, теперь родителям школьников и дошколят разрешено сопровождать детей в учебные заведения.

Разрешена деятельность ряда объектов, не участвующих в проекте «Ashyq». Это объекты промышленности, строительства, сельского и рыбного хозяйства, животноводств, бесконтактные услуги, туристические компании, бизнес-центры, цветочные магазины, фотосалоны, медицинские организации, аптеки, музеи, библиотеки, детские кабинеты коррекции, продовольственные торговые сети с торговой площадью до 6000 кв. м включительно, открытые рынки (продуктовые, непродуктовые), организации в сфере оказания услуг по проживанию населения, стрит-фуды, аттракционы на открытом воздухе и летние площадки. Также разрешено движение пригородных пассажирских поездов (электричек) и пассажирских поездов.

Среди социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», разрешена деятельность без ограничений отелям, ЦОНам, банкам, отделениям АО «Казпочта», центрам и салонам красоты, парикмахерским, СПА-центрам, саунам, баням, непродовольственным торговым сетям с торговой площадью до 1000 кв. м включительно, рынкам, организациям дошкольного образования (по заявлениям родителей), детским развлекательным центрам, вузам, колледжам, организациям среднего образования, спорткомплексам, спортивно-оздоровительным центрам (включая тренировки), фитнес-центрам, йога-центрам, религиозным объектам (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) и т.д.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, Акмолинская область перешла в «зеленую» зону.

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#Акорда   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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