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Ряд поручений в сфере развития АПК озвучил Аскар Мамин

14 Декабря 2021 10:03
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Ряд поручений в сфере развития АПК озвучил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений в сфере развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первое. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов обеспечить особый контроль и сопровождение хода реализации инвестиционных проектов, особенно по импортозависимым товарным позициям», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Во-вторых, Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами национальной экономики, финансов и холдингом «Байтерек» поручено обеспечить своевременное финансирование инвестиционных проектов.

«Третье. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить исполнение обязательств государства по выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям в текущем году», - заключил А. Мамин



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Сельское хозяйство   #Аскар Мамин  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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