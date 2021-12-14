Ряд поручений в сфере развития АПК озвучил Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений в сфере развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Первое. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов обеспечить особый контроль и сопровождение хода реализации инвестиционных проектов, особенно по импортозависимым товарным позициям», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
Во-вторых, Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами национальной экономики, финансов и холдингом «Байтерек» поручено обеспечить своевременное финансирование инвестиционных проектов.
«Третье. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить исполнение обязательств государства по выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям в текущем году», - заключил А. Мамин
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