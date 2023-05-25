Ряд подведомственных учреждений МСХ объединят

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный институт проведения работ по обследованию земель планируется создать в Казахстане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления контроля за рациональным использованием земли в настоящее время ведется работа по созданию Республиканского государственного предприятия (РГП «Государственный институт проведения работ по обследованию земель (ГИПРОЗЕМ)», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Сената.

По слова министра, это будет сделано путем передачи функции в части проведения почвенных, геоботанических обследований сельхозземель, их бонитировки и мониторинга качественного состояния от НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в МСХ, а также объединение путем реорганизации следующих подведомственных государственных учреждений:

«Республиканский научно-методический центр агрохимической службы» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

«Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Алматы;

«Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Шымкенте;

4) «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

«Функциями вышеназванного РГП будет обследование сельскохозяйственных земель на предмет их качественного состояния, ведение мониторинга орошаемых земель и анализ их мелиоративного состояния, учет качества сельхозземель. Это позволит консолидировать информацию путем создания банка данных о мелиоративном состоянии почв, залегании подземных вод, агрохимическом состоянии почвы, генетическом строении пахотного слоя и его свойствах, содержании гумуса, кормоёмкости пастбищных угодий», - добавил Ербол Карашукеев.