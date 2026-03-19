Ряд общественных деятелей наградили в честь принятия новой Конституции РК
Указом Главы государства ряд общественных деятелей был отмечен государственными наградами за значительный вклад в политическое, социально-экономическое развитие страны и активную общественную деятельность, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
По поручению Президента в честь принятия новой Конституции Государственный советник Ерлан Карин вручил государственные награды ряду членов Конституционной комиссии, представителям СМИ и общественности.
Орденом «Барыс» III степени награжден судья Конституционного суда Қайрат Жақыпбаев.
Орденом «Парасат» отмечены заместитель председателя Конституционного суда Бақыт Нұрмұханов, директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Аскар Умаров, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Жандос Шаймарданов, председатель правления Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева Талгат Нарикбаев, руководитель общественного объединения «Ұлттық рух» Аят Сүгірбай.
Орденом «Құрмет» награждена директор телеканала Jibek Joly Күнтуған Еркежан.
Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручена профессору Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Алмасу Жұмағали и генеральному директору медиахолдинга Uni-Q Group Мухамедкали Тауану.
Благодарность Президента Республики Казахстан объявлена руководителю отдела Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Жанар Санхаевой, специалисту Президентского центра культуры Дастану Қонысбаеву.
Ерлан Карин поздравил награжденных, отметив, что принятие гражданами новой Конституции на референдуме подтвердило высокий уровень консолидации нашего общества вокруг президентского курса реформ.
Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Конституцию Республики Казахстан и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».