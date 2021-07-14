Ряд новых социальных объектов появится в Медеуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил микрорайоны Думан, Алатау и Кольсай, где в соответствии с обращениями горожан ведется строительство дорог, спортивных объектов и инженерных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из масштабных проектов по благоустройству, реализуемых в Медеуском районе, является реконструкция водоохранной полосы и русла реки Есентай от вододелителя до улицы Жамакаева. Аким города осмотрел участки, где ведется ремонт и укрепление берегов, а также расширение и углубление русла реки.

Пешеходная дорожка будет комбинированная, на отдельных участках с асфальтовым покрытием, на других – с деревянным. Бакытжан Сагинтаев поручил организовать удобные бесступенчатые переходы, чтобы сделать их максимально удобными для жителей.

Вдоль пешеходной зоны общей протяженностью 4,2 км будет установлено 350 опор наружного освещения и малые архитектурные формы, включая урны, скамейки, детские игровые площадки, пешеходные мосты и смотровые площадки. Также предусмотрена установка санитарно-гигиенических узлов. По поручению акима города пешеходная зона, которая станет новым Терренкуром, будет открываться для прогулок поэтапно, по мере завершения работ по благоустройству.

В микрорайоне Думан ведется капитальный ремонт дорог. На сегодняшний день завершено асфальтирование 14 улиц протяженностью 5,2 км. Предстоит асфальтирование 39 улиц протяженностью 22,2 км. Осмотрев ход работ, Бакытжан Сагинтаев поручил в ближайшее время завершить работы на центральных улицах мкр Думан и перейти к периферийным.

Аким города также ознакомился со сложившейся оползнеопасной ситуацией по улице Таирова, жители которой обратились к Бакытжану Сагинтаеву во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы». По поручению акима в ближайшее время начнется укрепление склона. Поставлена задача обеспечить безопасность жителей 72 домов, расположенных вдоль улицы Таирова.

Особое внимание аким Алматы уделил развитию мкр Алатау, расположенного рядом с одноименной СЭЗ ПИТ. В первую очередь по поручению Бакытжана Сагинтаева будет проведено обследование здания больницы, требующего капитального ремонта. Здесь обслуживается более 10 тысяч жителей микрорайона.

Аким города также ознакомился с ходом капремонта здания школы №7, рассчитанной на 1200 ученических мест. По его поручению школа должна быть готова к новому учебному году. Кроме того, до конца года планируется сдать в эксплуатацию ФОК на 150 посещений в смену.

Во время осмотра Аллеи Ветеранов, где в рамках «Бюджета участия» ведется благоустройство, к акиму обратились местные жители с просьбой построить для подростков скейт-парк. По поручению Бакытжана Сагинтаева данный вопрос будет изучен.

Кроме того, по обращению жителей аким города ознакомился с текущим состоянием сквера ветеранов Великой Отечественной войны, территория которого находится в частной собственности. Владелец участка намерен разработать и презентовать проект благоустройства сквера.

Бакытжан Сагинтаев также ознакомился с темпами работ по строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 15,1 км, в мкр. Кольсай. На сегодняшний день проложено 14,5 км сетей. После завершения планируется восстановление дорожного полотна. В завершение рабочего объезда аким города осмотрел ход текущего ремонта фасадов 22 девятиэтажных домов по проспекту аль-Фараби от улицы Мендикулова до проспекта Достык.



