Ряд новых ливневок построят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимой работе по строительству новых ливневок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Учитывая, что мощности существующих ливневых канализаций недостаточно, ведем системную работу по строительству новых ливневок, расширению коллекторов. Накануне во время объезда посетил ряд объектов, по которым необходимо было принять решения.

К примеру, в районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова) ведем строительство ливневого коллектора с насосными станциями. Его функцию на протяжении последних нескольких лет выполняла бытовая канализация, которая не раз давала сбои. Таким образом, ливневка позволит в разы увеличить пропускную мощность и избежать подтопления близлежащих улиц и домов.

Район нового вокзала относится к застраивающемуся району, где с каждым годом растет нагрузка на инфраструктуру, инженерные сети (вода, электричество, канализации и т.д.). В том районе поручил вывести строительство ливневой канализации из застоя. Мощность ливневой канализации позволит не только разгрузить аллею Мынжылдык и сам район вокзала, но и будет рассчитана с учетом дальнейших нагрузок в связи с увеличением количества жителей и объектов.

Также необходимо достроить проблемный участок ливневой канализации, расположенной по пр. Улы Дала.

Кроме того, есть ряд проблемных участков, которые при обильных осадках уходят под воду: это и пр. Б. Момышулы, микрорайон «Молодежный» и т.д. Строительство по ним будет завершено уже в текущем году. Таким образом, ряд проблемных вопросов ливневой канализации будет решён. Учитывая, что очистное сооружение в микрорайоне «Молодежный» предусмотрено в подземном исполнении, над площадкой сооружения будет сквер с благоустройством и озеленением.

Работы по данному направлению проводим на системном уровне», - написал аким столицы.