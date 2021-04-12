Ряд новых ливневок построят в Нур-Султане
«Учитывая, что мощности существующих ливневых канализаций недостаточно, ведем системную работу по строительству новых ливневок, расширению коллекторов. Накануне во время объезда посетил ряд объектов, по которым необходимо было принять решения.
К примеру, в районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова) ведем строительство ливневого коллектора с насосными станциями. Его функцию на протяжении последних нескольких лет выполняла бытовая канализация, которая не раз давала сбои. Таким образом, ливневка позволит в разы увеличить пропускную мощность и избежать подтопления близлежащих улиц и домов.
Район нового вокзала относится к застраивающемуся району, где с каждым годом растет нагрузка на инфраструктуру, инженерные сети (вода, электричество, канализации и т.д.). В том районе поручил вывести строительство ливневой канализации из застоя. Мощность ливневой канализации позволит не только разгрузить аллею Мынжылдык и сам район вокзала, но и будет рассчитана с учетом дальнейших нагрузок в связи с увеличением количества жителей и объектов.
Также необходимо достроить проблемный участок ливневой канализации, расположенной по пр. Улы Дала.
Кроме того, есть ряд проблемных участков, которые при обильных осадках уходят под воду: это и пр. Б. Момышулы, микрорайон «Молодежный» и т.д. Строительство по ним будет завершено уже в текущем году. Таким образом, ряд проблемных вопросов ливневой канализации будет решён. Учитывая, что очистное сооружение в микрорайоне «Молодежный» предусмотрено в подземном исполнении, над площадкой сооружения будет сквер с благоустройством и озеленением.
Работы по данному направлению проводим на системном уровне», - написал аким столицы.