Ряд межэтнических исследований проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запланировано проведение ряда исследований в сфере межэтнических отношений. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством ведется постоянная работа по нейтрализации рисков в сфере межэтнических отношений. Большое внимание в этом направлении уделяется изучению политических настроений и социального самочувствия этнических групп. Результаты исследований используются при выработке государственной политики в данной сфере. В 2022 году Министерство информации и общественного развития (далее − МИОР) планирует провести семь социологических исследований», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, по его словам, исследование «Этнические аспекты экономического неравенства регионов Республики Казахстан» нацелено на анализ региональных диспропорций экономического роста и его влияния на межэтнические конфликты и внутреннюю миграцию.

В рамках исследования «Проведение социологического исследования межэтнической ситуации в стране» планируется определить уровни удовлетворенности населения государственной политикой в сфере межэтнических отношений и межэтнической напряженности в регионах. Также предусмотрено изучение лидеров, социальной иерархии и механизмов взаимодействия внутри этнических групп. Социологическое исследование «Определение формулы идентичности» нацелено на выработку подходов по формированию гражданской идентичности казахстанцев.

В рамках проекта «Этноцентризм среди представителей этносов и его влияние на процесс межэтнической интеграции» планируется разработать методологию по оценке уровня этноцентризма среди казахстанских этносов. Также будут изучены уровни этноцентризма в местах компактного проживания этнических групп и его влияние на формирование гражданской идентичности.

Исследование «Национализм: формы его проявления и гармонизация межэтнических отношений» направлено на изучение феномена национализма (гражданского, государственного и этнического национализма) в Казахстане.

«Планируется отдельно исследовать места компактного проживания этнических групп. В рамках исследования будут определены факторы компактного расселения этнических групп, уровень их интеграции в общество и социальное самочувствие членов таких сообществ. Кроме того, в 2023 году планируется организовать исследование «Влияние средств массовой коммуникации на уровень конфликтного потенциала и межэтнических отношений». Проект нацелен на изучение роли средств массовой информации в формировании конфликтного дискурса и выработку алгоритма действий государственных органов в информационном поле при возникновении межэтнических конфликтов», - отметил зампремьера.

По итогам указанных исследований в каждый государственный орган будут направлены точечные рекомендации по совершенствованию их работы в сфере межэтнических отношений.

«Наряду с этим, в текущем году запланировано проведение мониторинговых выездов в регионы с наиболее высоким уровнем межэтнической напряженности. Помимо МИОР на региональном уровне исследовать межэтническую ситуацию планируют акиматы регионов с компактно проживающими этническими общинами: город Шымкент, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области. В целом вопросы межэтнических отношений находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил Е. Тугжанов.