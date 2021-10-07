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    16:26, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ряд медиков уволили после продажи паспортов вакцинации в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В трех поликлиниках Алматы выявлены факты продажи паспортов вакцинации. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, факты были. Это касается первой стадии, когда мы начинали кампанию массовой вакцинации. Было какое-то недопонимание, наверное, у определенной части населения города. В трех поликлиниках у нас выявлены факты. Общее количество около 16. Сейчас следственные органы этим занимаются. Это поликлиники №№ 21, 4 и 16. Во всех случая они были выявлены нашими медработниками и переданы в полицию, чтобы провести расследование», - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, сейчас усилен контроль.

    «Сейчас идет разъяснительная работа, усилено количество камер, усилена работа наблюдателей. К сожалению, нам пришлось уволить двух руководителей поликлиник, уволены врачи и медсестры, которые непосредственно имели факты нарушений. Сейчас следствие продолжается и окончательно будет сообщено позже», - добавил глава УОЗ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Мошенничество Борьба с преступностью Главная Алматы Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации
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