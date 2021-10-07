Ряд медиков уволили после продажи паспортов вакцинации в Алматы
«К сожалению, факты были. Это касается первой стадии, когда мы начинали кампанию массовой вакцинации. Было какое-то недопонимание, наверное, у определенной части населения города. В трех поликлиниках у нас выявлены факты. Общее количество около 16. Сейчас следственные органы этим занимаются. Это поликлиники №№ 21, 4 и 16. Во всех случая они были выявлены нашими медработниками и переданы в полицию, чтобы провести расследование», - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, сейчас усилен контроль.
«Сейчас идет разъяснительная работа, усилено количество камер, усилена работа наблюдателей. К сожалению, нам пришлось уволить двух руководителей поликлиник, уволены врачи и медсестры, которые непосредственно имели факты нарушений. Сейчас следствие продолжается и окончательно будет сообщено позже», - добавил глава УОЗ.