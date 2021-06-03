Ряд концертов организуют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии окончания 60-го юбилейного сезона организация «Қазақконцерт» порадует столичных зрителей новыми концертами и постановками. Все концерты пройдут на сцене ЦКЗ «Қазақстан» в формате офлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что в июне артисты Қазақконцерта представят 10 концертов, которые охватят все музыкальные направления.

На концерты жители могут попасть через приложение Ashyq.

«Одним из новых концертов юбилейного сезона является концерт «Редеет облаков летучая гряда», который состоится 6 июня в 17:00 часов. В концертную программу войдут вокальные миниатюры представителей русского музыкального романтизма - М. Балакирева, М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи. Как известно, поэтической основой их произведений стали стихи русских поэтов ХVIII – первой половины ХIХ века. Работая над романсами, композиторы выдвигали серьезные требования к замыслу, выбору поэтического текста, выразительных средств для его воплощения», - говорится в сообщении.

В концерте примут участие Государственное трио РК «FORTE-TRIO» под руководством заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева. Кроме того, зрители смогут насладиться творчеством заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Ниязовой (сопрано) и Азамата Желтыргузова (баритон). Шедевры мировой музыки, уникальное звучание и виртуозное исполнение произведений подарят зрителям настоящий праздник.