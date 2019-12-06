+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 1 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ряд инвестпроектов одобрили в акимате столицы

6 Декабря 2019 21:03
Поделиться:
Ряд инвестпроектов одобрили в акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице под руководством акима города Алтая Кульгинова состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

Новости по теме

Фронт-офисы для инвесторов значительно экономят время – Нуржан Календеров
«Час инвестора» прошел на площадке «Атамекена» в Акмолинской области Более 30 документов на сумму 2,3 млрд долларов подписали на Almaty Invest Forum В Казахстане стали больше инвестировать в культурный досуг граждан

Реализация поддержанных проектов позволит создать свыше 2 тысяч рабочих мест.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поднял проблему аварийного состояния Центральной железнодорожной больницы. На совете поддержан проект по строительству многопрофильной больницы на 800 коек в рамках ГЧП. К проекту привлечены инвесторы из Турции. Зарубежная компания имеет весомый опыт работы в строительстве больниц.


Таким образом, строительство начнётся в следующем году. Медцентр будет оснащён современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. Также на совете рассмотрели инвестпроекты по строительству цеха по производству мебельных корпусов и изделий из дерева, сборочного завода коммунальной спецтехники, оптово-распределительных центров для обеспечения продовольственной безопасности, ювелирной фабрики и т.д.

Аким столицы А. Кульгинов отметил, что руководство страны уделяет особое внимание привлечению инвестиций, «прилагаем все усилия для создания комфортных условий и улучшения инвестклимата».



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Инвестпроекты, Нур-Султан, Акимат, Строительство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив