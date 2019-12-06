Ряд инвестпроектов одобрили в акимате столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице под руководством акима города Алтая Кульгинова состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.
Реализация поддержанных проектов позволит создать свыше 2 тысяч рабочих мест.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поднял проблему аварийного состояния Центральной железнодорожной больницы. На совете поддержан проект по строительству многопрофильной больницы на 800 коек в рамках ГЧП. К проекту привлечены инвесторы из Турции. Зарубежная компания имеет весомый опыт работы в строительстве больниц.
Таким образом, строительство начнётся в следующем году. Медцентр будет оснащён современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. Также на совете рассмотрели инвестпроекты по строительству цеха по производству мебельных корпусов и изделий из дерева, сборочного завода коммунальной спецтехники, оптово-распределительных центров для обеспечения продовольственной безопасности, ювелирной фабрики и т.д.Аким столицы А. Кульгинов отметил, что руководство страны уделяет особое внимание привлечению инвестиций, «прилагаем все усилия для создания комфортных условий и улучшения инвестклимата».
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