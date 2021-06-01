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    11:13, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Ряд электрических подстанций построят в Туркестанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планы по строительству электрических подстанций в Туркестанской области озвучил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проекта Комплексного плана предусмотрена реализация 11 проектов в сфере электроснабжения на общую сумму 49,7 млрд тенге», - сообщил Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Среди крупных проектов - «Строительство подстанции 110/35/10 кВ «Солтүстік» мощностью 2х25 МВА с линией 110 кВ в городе Туркестане» и «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Бадам» в Ордабасинском районе».

    «Реализация представленных проектов позволит обеспечить качественным и бесперебойным электроснабжением свыше 500 тысяч человек, создать 200 новых рабочих мест, в том числе 30 постоянных рабочих мест. Также в соответствии с Комплексным планом предусматривается строительство ТЭЦ в Туркестане стоимостью 40 млрд тенге в рамках механизма государственно-частного партнерства», - отметил министр.

    «Предложенные проекты направлены на улучшение качества жизни населения Туркестанской области. Министерством энергетики РК будут приложены все усилия по реализации Комплексного плана развития Туркестанской области на 2021-2025 годы», - заключил Н. Ногаев.



    Теги:
    Туркестанская область Инфраструктурные проекты
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