Ряд дорог в Алматинской области закрыли из-за непогоды

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с плохими погодными условиями на нескольких участках республиканских дорог закрыли движение для всех авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», 3 февраля с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий (дождь с понижением температуры на минусовую) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения: «Алматы-Конаев» (25-67 км, Илийский район).

Также закрыты движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:

- Алматы-Шелек-Хоргос с 25 км по 320 км (Енбекшиказахский район),

- граница РФ на Екатеринбург-Алматы с 2436 км по 2214 км (Жамбылский район).

- Алматы-Усть-Каменогорск (78-124 км, г.Конаев-с.Жоламан).

С 7 утра закрыто движение для всех видов авто на дороге республиканского значения: «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» с 126 км по 172 км (с.Байсейт-с.Кокпек, Енбекшиказахский район район).