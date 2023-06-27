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Ряд домов в Алматы временно отключат от холодной воды

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Июня 2023, 17:52
Ряд домов в Алматы временно отключат от холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с плановыми работами на сетях водоснабжения ряд районов Алматы временно отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ГКП «Алматы су», 30 июня с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц Аль-Фараби – Казыбаева – Ганди – Назарбаева, жилые комплексы «Жеруйык», «Нурлы Тан».

В период производства работ ожидается понижение давления воды и сбое в подаче воды по улицам Чайкина, Митина, Рубенштейна, Елибекова, проспекту Достык, 308, в микрорайоне Самал-1, 2, ЖК «Достык Резидентс».

«1 июля с 9:00 часов до 20:00 часов от холодной воды временно отключат частные жилые дома, расположенных в микрорайоне Жас Канат, западнее улицы Баймагамбетова. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в «Алматы су».


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