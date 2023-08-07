РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:49, 07 Август 2023 | GMT +6

    Ряд домов в Алматы отключат от холодной воды

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из секторов Медеуского района Алматы временно отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ГКП «Алматы су», 8 августа с 09:00 до 20:00 часов временно будет приостановлено водоснабжение в Медеуском районе в контурах улиц: Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева; Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.

    «Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения. Приносим извинения за временные неудобства», - проинформировали в коммунальном предприятии.

    Ранее часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключили от горячей воды.


    Теги:
    Алматы Вода ЖКХ
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!