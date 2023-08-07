12:49, 07 Август 2023 | GMT +6
Ряд домов в Алматы отключат от холодной воды
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из секторов Медеуского района Алматы временно отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ГКП «Алматы су», 8 августа с 09:00 до 20:00 часов временно будет приостановлено водоснабжение в Медеуском районе в контурах улиц: Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева; Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.
«Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения. Приносим извинения за временные неудобства», - проинформировали в коммунальном предприятии.
Ранее часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключили от горячей воды.