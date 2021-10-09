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    20:32, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ряд домов в Алматы остался без тепла: названы причины

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд домов в Алматы остались без тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 8 октября, произошла нештатная ситуация на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм, которая отработала более 30 лет. На несколько часов были отключены потребители в контуре улиц: Чайкина - Н.Назарбаева - аль-Фараби - Достык. На данный момент повреждение устранено. Ведутся работы по заполнению трубопровода. Полное подключение потребителей ориентировочно к 22:00 часам», - пояснили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Отметим, что в Алматы отопительный сезон 2021-2022 годов начался 2 октября - заранее из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в городе. В первую очередь к отоплению подключили здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты.


    Теги:
    Отопительный сезон Алматы
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