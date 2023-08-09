Ряд домов отключат от холодной воды в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько жилых массивов в центральной части Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за производственной необходимости, вызванной процессом замены технологического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ГКП «Алматы су», 10 августа с 09:00 до 19:00 часов подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Байтурсынова – Абая – Желтоксан – Тимирязева, в Алмалинском районе в контуре улиц Абылай хана – Гоголя – Назарбаева – Абая, в Медеуском районе в контуре улиц Назарбаева – Гоголя – Тулебаева – Абая.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к жителям в коммунальном предприятии.